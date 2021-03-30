"حديقة الصداقة الروسية السورية".. جمعية "روسار" الخيرية تساهم بحملة تشجير في سوريا.. صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأطلق الصندوق مبادرة لإنشاء "حديقة الصداقة الروسية السورية" في منطقة جبل السيدة بريف حمص.

حيث ستقام الحديقة عند مدخل كنيسة السيدة العذراء على مساحة ربع هكتار من أصل أربعة ونصف هكتار، حيث سيتم تغطيتها بشكل كامل بالأشجار.

ويشرف الصندوق على المشروع بالإضافة للمنفذ المباشر، فرع الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية في سوريا، برئاسة عدنان مطانيوس بشور.

كما ويتم إعلام السفير الروسي في سوريا، ألكسندر إيمفيموف، بتطورات العمل.

يذكر بأن محافظات اللاذقية وحمص وطرطوس السورية شهدت في العام الماضي العديد من الحرائق، نفذ بعضها بشكل متزامن، وأتت على العديد من الحقول الزراعية والأحراش، والتهمت نحو مليوني شجرة.

وتضررت حوالي 28 ألف أسرة سورية من الحرائق الأخيرة التي أتت على مساحات واسعة وأدت إلى احتراق أكثر من ثلاثة ملايين شجرة زيتون ومليون وثلاثمائة وأربعين شجرة حمضيات و259 ألف شجرة من أنواع مختلفة وطنين من التبغ و220 دونماً مزروعة بالمحاصيل الخريفية المكشوفة و1100 خلية نحل و30 ألف متر من شبكات الري بالتنقيط فضلاً عن نفوق عدد من الأبقار وذلك وفقاً لتقارير إعلامية.