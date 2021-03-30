الحوثي: السعودية تضلل الرأي العام ولم نستلم منها أي مبادرة حتى الآن

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحوثي في مقابلة تلفزيونية مع RT، ردا على سؤال حول رفض الجماعة للمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن إنه "لكي نقول أننا رفضنا المبادرة السعودية، يجب أن نتسلم مبادرة مكتوبة وهو ما لم يحدث، الأمر عبارة عن حديث غير مكتوب".

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واعتبر القيادي الحوثي أنه "إذا كانت السعودية جادة بالمبادرة، فلتتخذ قرارات واقعية تبدأ بعدم مقايضة الجانب الإنساني بأي جانب آخر لا عسكري ولا غيره".

ورأى الحوثي أن "السعوديين يضللون الرأي العام"، وفق تعبيره، إذ أن "القانون الدولي لا يسمح باستخدام الحصار كسلاح وهم يفعلون ذلك وبدلا من تجريم الحصار ذهبوا للإعلان عن مبادرة لم نتسلمها رسميا حتى الآن فصفق لهم المجتمع الدولي".

وتوجه الحوثي عبر "RT" للسعوديين بالقول: "أحرجونا أمام العالم وتوقفوا عن إطلاق النار واسحبوا المليشيات المرتزقة وأثبتوا للعالم أننا لسنا أهل سلام وأنتم أهل سلام"، وتابع: "بذلك تثبتون أن المبادرة جدية".

وبشأن ارتباط الحركة بإيران، قال الحوثي "نحن لا نقبل على أنفسنا أن نكون تابعين لأحد"، وأضاف: "فليوقعوا معنا وثيقة الحل الشامل التي قدمناها وليتأكد العالم ما إذا كنا نستمد قرارنا من طهران أم أن قرارنا بيدنا".