عمان تأمل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق نار في اليمن قريبا جدا

دبي - محمود عبدالرازق - وتقوم عمان حاليا، بدور وساطة في محادثات وقف إطلاق النار في اليمن بين السعودية وجماعة "أنصار الله" في اليمن.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ ست سنوات بحياة الآلاف أغلبهم من المدنيين ودفع البلاد إلى شفا مجاعة.

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وتعمل مسقط عن كثب مع السعودية وواشنطن والأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة.

وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية "السلطنة تأمل في أن تحقق هذه الاتصالات النتيجة المرجوة في القريب العاجل وبما يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة".

وتابع البيان "السلطنة مستمرة في العمل عن كثب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والمبعوثين الأممي والأمريكي الخاصين باليمن والأطراف اليمنية المعنية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتأمل السلطنة في أن تحقق هذه الاتصالات النتيجة المرجوّة في القريب العاجل وبما يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة".

وعرضت السعودية، التي تقود تحالفا لقتال "أنصار الله" في اليمن، اقتراحا لوقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، لكن الجماعة قالت إنها لن توافق عليه إلا إذا اشتمل على رفع الحصار الجوي والبحري.

وعلى الرغم من الاقتراح واصل "الحوثيون" ضرباتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد السعودية، فضلا عن هجوم بري على مأرب المنتجة للغاز.

وذكر التلفزيون السعودي الرسمي أن التحالف قال اليوم الثلاثاء إنه دمر طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون صوب المملكة.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المتحالفة مع "أنصار الله" يوم الجمعة إن الجماعة هاجمت منشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية في رأس تنورة ورابغ وينبع وجازان.

ووقعت الهجمات أثناء أحدث زيارة يقوم بها تيم ليندركينج المبعوث الأمريكي الخاص لليمن ومارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة لليمن إلى عمان والسعودية.