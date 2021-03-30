الجيش العراقي يعثر على 6 منصات لصواريخ وجهت إلى إقليم كردستان... صور

دبي - محمود عبدالرازق - أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بأن "قوة من فرقة المشاة الثامنة بالجيش العراقي، عثرت على 6 منصات حديدية في منطقة نبي آوه أسفل جبل عكاشة في شمال كركوك شمالي البلاد".

© Photo / Iraqi Security Cell الجيش العراقي يعثر على 6 منصات لصواريخ وجهت لإقليم كردستان، 30 مارس 2021

وأوضحت الخلية، أن المنصات استخدمت الليلة الماضية من قبل مجهولين لإطلاق 6 صواريخ نوع كراد باتجاه إقليم كردستان العراق، حيث سقطت في منطقة خالية على الحدود الفاصلة بين أربيل مركز الإقليم، وكركوك، دون وقوع خسائر.

وأكدت، أن الأجهزة الأمنية مازالت تحقق في تفاصيل الحادث للكشف عن هوية الفاعلين وإحالتهم للقضاء.

ومن جانبها شددت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك الإجراءات الأمنية لمنع تكرار مثل هكذا حادث.

وألمحت خلية الإعلام الأمني العراقي، في ختام بيانها، إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

وتعرضت مدينة أربيل في 15 فبراير/ شباط الماضي، لقصف صاروخي على حي وزيران وآخر في شارع 40 مترا، فيما أعلن التحالف الدولي، أن التقارير الأولية تشير إلى مقتل مقاول مدني وإصابة 5 متعاقدين مدنيين وجندي أمريكي بسقوط نيران غير مباشرة على قوات التحالف في المدينة.

وحينها تبنت الهجمات مجموعة تطلق على نفسها "سرايا أولياء الدم" متوعدة ما وصفته بـ "الاحتلال الأمريكي" في كل شبر من أرجاء الوطن، بمزيد من الهجمات. التي اعتبرها الرئيس العراقي برهم صالح تمثل تصعيدا خطيرا وعملا إرهابيا إجراميا يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد.

وأيضا ً تعرضت أربيل ومطارها الدولي وقاعدة حرير التي تأوي جنودا أمريكيين، لقصف بعدة صواريخ، في مطلع أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي 2019.