حركة لبنانية توجه رسالة إلى مصر والسيسي بعد تعويم السفينة وتتحدث عن "أدوار مشبوهة"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان لحركة "الناصريين المستقلين" (المرابطون)، نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية اليوم الثلاثاء.

و"الناصريين المستقلين" (المرابطون)، هي حركة سياسية لبنانية تعتنق المبادئ الناصرية التي تؤمن بوحدة الوطن العربي وببيئة حرة وذات نظام اشتراكي، وكان لها جناح عسكري شارك في مقاومة الاجتياح ثم الاحتلال الإسرائيلي للبنان عام 1982.

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وقالت الحركة في بيانها: "أهلنا المصريين، وفي مقدمتهم سيادة الرئيس المشير عبدالفتاح السيسي وكافة المسؤولين المصريين، والعقول النيرة الفاعلة، التي أسقطت الأوهام، والمراهنات العدائية ضد المحروسة مصر، في ما يتعلق بقناة السويس، والتداعيات الاقتصادية العالمية جراء إغلاقها بسبب حادث جنوح السفينة الناقلة".

وأضافت: "مصر العربية، كانت وستبقى المثل والمثال، لأبناء أمتها في السراء والضراء سياسيا واقتصاديا وعلميا، وكل المحاولات لتهميش دورها من أجل أدوار إقليمية أخرى مشبوهة ساقطة، ولن تستطيع أن تحل مكان المحروسة مصر في دورها العربي والإقليمي والعالمي".

واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس، مساء أمس الاثنين، بعد نجاح عملية انتشال السفينة الجانحة "إيفر غيفن" وتعويمها، بعد 7 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أمس الاثنين، "استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة"، فيما نشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشرا لتعويم السفينة البنمية "إيفر غيفن"، التي كانت جانحة منذ أيام، وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة في القناة.