شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المملكة. وأوضحت قوات التحالف، أنه تم اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين في جازان. وأكدت قوات التحالف، استمرار محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرة إلى أنها تتخذر الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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