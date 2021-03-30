شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تطلق دليل مُحليات المنتجات الغذائية في الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء دليل مُحليات المنتجات الغذائية في الأسواق، بهدف إثراء المحتوى المعرفي لدى المستهلك. وأكدت هيئة الغذاء والدواء، أن دليل مُحليات المنتجات الغذائية يوضح استخداماته وأنواعه سواء المُحليات الطبيعية أو الصناعية أو المغذية والمنتجات التي تتوفر بها. ويمكن الاطلاع على دليل مُحليات المنتجات الغذائية في الأسواق عبر الرابط التالي:هنا.

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