مجلس جامعة زايد يناقش الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والتعليم الهجين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد مجلس جامعة زايد اجتماعه الثاني لعام 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد برئاسة نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيسة الجامعة، وبحضور سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة نائب رئيس مجلس الجامعة، لاستعراض جملة من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، وناقش المجلس عدداً من السياسات والإجراءات للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحث العلمي والتعليم الهجين.



ورحبت نورة بنت محمد الكعبي في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس مشيدة بالجهود المخلصة التي يقومون بها ومساعيهم الدؤوبة ومتابعتهم المتواصلة لمسيرة الجامعة، وتوجهت معاليها بالتهنئة إلى الأستاذ الدكتور كلايتون ماكنزي بمناسبة انضمامه للجامعة كنائب مدير جامعة زايد. وتناول المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات وأقر تنفيذ عدد من التوصيات الإدارية والأكاديمية بجامعة زايد انطلاقاً من حرص المؤسسة على إعداد جيل من الخريجين المؤهلين من خلال بيئة تعليمية مبتكرة وداعمة والارتقاء في مستوى التعليم والبحث العلمي لتلبية تطلعات القيادة.

وناقش أعضاء مجلس جامعة زايد عدداً من السياسات والإجراءات المتعلقة بالتعليم الهجين ومنح درجتي الماجستير والبكالوريوس لخريجي العام الدراسي 2020 - 2021. واطلع أعضاء المجلس على مستجدات الخطط الاستراتيجية للأعوام 2022 - 2026 وتابعوا مستجدات اللجان المنبثقة من مجلس الجامعة.