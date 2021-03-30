‏السيسي يتفقد قناة السويس بعد يوم من استئناف الملاحة فيها

دبي - محمود عبدالرازق - أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، عن قرار السيسي زيارة قناة السويس.

© Sputnik . Mahmoud Ahmed

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس المصري سيتفقد خلال زيارته المجرى الملاحي، ويزور العاملين في هيئة قناة السويس.

كما أن السيسي سيزور أيضا مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع لهيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

استؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس، أمس الاثنين، بعد نجاح عملية انتشال السفينة الجانحة "إيفر غيفن" وتعويمها، بعد 6 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أمس الاثنين، "استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة".

ونشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشرا لتعويم السفينة البنمية "إيفر غيفن"، التي كانت جانحة منذ أيام، وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة في القناة.