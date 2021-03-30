"أمازون" يعتذر بعد عرض "دواسة قدم" على شكل علم العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء قرار الموقع بسحب المنتج بعد انتقدات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتُبر إهانة للعلم العراقي، ونيلاً من الذات الإلهية.

وكتبت الكاتبة رغد الحيالي، في تغريدة موجهة لـ "أمازون": "يجب على أمازون إلغاء هذا المنتج، الذي يعد إهانة للعراق والشعب والعلم، والاعتذار رسميا عما فعلته، وإذا استمروا في تمويل هذا المنتج، فسنقاطعه جميعا".

ورد موقع "أمازون"على رسالة الحيالي: "مرحبا رغد، نعتذر عن أي إزعاج، أحيانا نرى مثل هذه العناصر، وسنقوم بالتحقيق فيها وإزالتها من الموقع".

هذا وكان الموقع قد عرض قطعا من "دواسة القدم" تحمل شكل العلم العراقي، الذي يتضمن لفظ الجلالة.