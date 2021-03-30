توجيه من السيسي بشأن قناة السويس بعد حل أزمة السفينة الجانحة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ووجه السيسي أثناء زيارته إلى هيئة قناة السويس بتوفير كافة المعدات اللازمة لرفع كفاءتها ودعم قدراتها في الفترة المقبلة.

وقال الرئيس السيسي إنه من المهم الاستفادة من الدروس والعبر من حادث السفينة الجانحة.

وأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باهتمام المصريين بحادث السفينة الجانحة.

وأكد أن "وعي المصريين يجعلنا نتجاوز التحديات والأزمات".

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشكر للعاملين في هيئة قناة السويس، مشيدا بأدائهم "الذي كان أكثر من مشرف من خلال نجاحهم في حل أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس".

وقال السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته مقر التدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية، "كنت متابعا مع رئيس قناة هيئة السويس للساعة الرابعة فجرا"، مؤكدا أن "هيئة قناة السويس، أحد العناصر الأساسية للتجارة العالمية".

وأكد، أن "قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة"، متابعا: "كنت مطمئنا أن الأمور ستنتهي بسلام وخير، الأزمة بتأكد ونوهت على دور كبير ومهم لواقع مهم عارفينه من زمان وهو دور قناة السويس".

واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس، مساء أمس الاثنين، بعد نجاح عملية انتشال السفينة الجانحة "إيفر غيفن" وتعويمها، بعد 7 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أمس الاثنين، "استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة"، فيما نشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشرا لتعويم السفينة البنمية "إيفر غيفن"، التي كانت جانحة منذ أيام، وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة في القناة.