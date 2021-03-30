عضو في مجلس السيادة السوداني يكشف عن مصير قوات حركات الكفاح المسلح

دبي - محمود عبدالرازق - قال الهادي إدريس، عضو مجلس السيادة السوداني، إن قوات الحركات المسلحة سيتم ضمها إلى القوات النظامية وعبر ترتيبات معينة، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء السودانية.

واعتبر إدريس أن القوات المسلحة السودانية، تعرضت إلى "ظلم كبير".

وأشار إدريس إلى الاغتيالات التي طالت عددا من القيادات العسكرية.

وأوضح إدريس أن قواته لم تضم أي عناصر جديدة "ليس لنا مصلحة في تهديد سلم وأمن البلاد".

وقال عضو السيادة السوداني، إنه وقع اتفاق جوبا عن قناعة كاملة.