الشركة المالكة لـ"إيفر غيفن": لم نتلق أي مطالبات بتعويضات

دبي - محمود عبدالرازق - وشركة تشوي كيسين اليابانية هي المالكة للناقلة العملاقة، "إيفر غيفن"، التي علقت في قناة السويس وأعيد تعويمها أمس الاثنين، بعدما عطلت الملاحة في المجرى المائي لمدة أسبوع.

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وقالت يومي شينوهارا وهي نائبة مدير قطاع إدارة الأساطيل بالشركة لـ"رويترز": "ليست هناك مطالبات بتعويضات أو دعاوى قضائية ضد شركتنا فيما يتعلق بالواقعة".

وأضافت، دون الخوض في مزيد من التفاصيل، "ما زلنا نحقق في سبب الواقعة والتكلفة بما فيها مدفوعات التأمين والتعويضات المحتملة عن الأضرار".

ومساء أمس الاثنين أعادت قاطرات تعويم السفينة إيفر غيفن الجانحة التي يبلغ طولها 400 متر والتي تسببت في تكدس رهيب للسفن المنتظرة بالقناة.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أمس الاثنين، "استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة"، فيما نشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشرا لتعويم السفينة البنمية "إيفر غيفن"، التي كانت جانحة منذ أيام، وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة في القناة.