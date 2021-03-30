منى الشاذلي تخرج عن صمتها وترد على الساخرين من استضافتها السفينة الجانحة

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت منى الشاذلي، الصورة المنتشرة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وعلقت: "مش للدرجادي ياجماعه الاستوديو مش هييجي على قدها، تسلم إيد اللي عملها".

يذكر أن سفينة بنمية جنحت عن طريقها في مياه قناة السويس الثلاثاء الماضي، 23 مارس/ آذار، وتمكن عمال قناة السويس من تعويمها، أمس الاثنين، بعد عمل طيلة الـ24 ساعة، تم فيهم الاعتماد على التكريك، بالإضافة إلى استخدام الحفارات الأرضية التي تسمح بالاقتراب أكثر من السفينة.

واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس، مساء أمس الاثنين، بعد نجاح عملية انتشال السفينة الجانحة "إيفر غيفن" وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، "استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة"، فيما نشرت هيئة قناة السويس بثا مباشرا لتعويم السفينة البنمية.