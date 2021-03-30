السيسي يوجه رسالة من قناة السويس ويكشف كواليس اتصال الرابعة فجرا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال السيسي، اليوم، خلال زيارته مقر التدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية، "كنت متابعا مع رئيس قناة هيئة السويس للساعة الرابعة فجرا"، مؤكدا أن "هيئة قناة السويس، أحد العناصر الأساسية للتجارة العالمية".

وأكد، أن "قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة"، متابعا: "كنت مطمئنا أن الأمور ستنتهي بسلام وخير، الأزمة بتأكد ونوهت على دور كبير ومهم لواقع مهم عارفينه من زمان وهو دور قناة السويس".

وأضاف الرئيس المصري، أن

"قناة السويس ستظل مرفقا عالميا للتجارة الدولية، ترسخ في وجدان التجارة العالمية وتمثل نحو 13 من حجم التجارة على مستوى العالم"، قائلا: "رب ضارة نافعة وما حدث يؤكد أن قناة السويس قادرة ومنافسة قوية ولها تأثير قوي في حركة التجارة العالمية".

واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس، مساء أمس الاثنين، بعد نجاح عملية انتشال السفينة الجانحة "إيفر غيفن" وتعويمها، بعد 7 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أمس الاثنين، "استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة"، فيما نشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشرا لتعويم السفينة البنمية "إيفر غيفن"، التي كانت جانحة منذ أيام، وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة في القناة.