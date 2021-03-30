شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يزورون "قبر النبى هود" فى اليمن رغم انتشار فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذهب مجموعات ضخمة من الزوار المسلمين إلى وادى حضرموت فى اليمن، لزيارة ما يعتقد أنه موقع قبر النبى هود، على الرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا.



تدفق الزوار على قبر النبى هود

ووفقا لـ"يورو نيوز"، كل عام يذهب الكثير من اليمنين من مختلف أنحاء البلاد إلى الموقع للعبادة في هذا الوقت من السنة وآداء طقوس مختلفة، ويستمر الموسم لأربعة أيام ويبدأ من منتصف شهر شعبان بحسب التقويم الهجرى.



آلاف الزوار

واختلفت الروايات حول موقع قبر النبي هود، فثمة من يعتقد أنه في حضرموت في اليمن، وروايات أخرى تشير إلى الأردن في العراق.



زوار قبر النبى هود

ويعد هذا أكبر تجمع ديني سنوى في محافظة حضرموت، ويخلو من النساء تماما، ويحمل الزائرون الذين يرتدون اللون الأبيض أعلاما باللون الأخضر والأحمر، ويرددون أناشيد صوفية في بلد تنتشر فيه الجماعات المتشددة التي غالبا ما تهاجم أصحاب المذاهب الأخرى وبينهم اتباع الصوفية، ويقع القبر عند سفح جبل تغطيه قبة بيضاء اللون. بحسب "يورو نيوز".

ويقول مروان محرم، والذى حضر من محافظة أب شمال اليمن، للمشاركة في الموسم هذا العام، إنه يشعر بالرضى تجاه الخدمات البسيطة الموجودة في الموقع، ويشير الزائر إلى أن "الناس يعيشون بقلق واضطراب وتوتر والحاضرون هنا يشعرون بطمأنينة، أتينا لزيارة النبي هود وعسى الله القبول".



أحد الزوار

ويأتي موسم النبي هود بينما يتفشى فيروس كورونا في اليمن، علما إن الزيارات عُلَقت العام الفائت على خلفية الجائحة، ولم يرتد الزائرون هذا العام أي كمامات ولا التزموا التباعد الاجتماعي، وفقا لـ"يورو نيوز".