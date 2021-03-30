شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم 313 مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، بالتزامن مع "عيد الفصح" اليهودى.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، وفقا لما أوردته كالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، فى ظل إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة فى القدس المحتلة.

من جانب أخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 10 فلسطينيين من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات اعتقلت 3 شبان فلسطينيين من قرية ياسوف شرقا، وقراوة بنى حسان غربا، فى سلفيت، وشابين من محافظة رام الله والبيرة.