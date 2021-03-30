"التحرير الفلسطينية": لا انتخابات دون القدس.. ومنع إجرائها تعطيل للديمقراطية

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبى أحمد مجدلانى، استحالة إجراء الانتخابات العامة دون مشاركة مدينة القدس "ترشيحا وانتخابا"، من خلال صناديق الاقتراع داخل العاصمة، وعلى المجتمع الدولى تحمل تداعيات قرار الاحتلال العنصرى بمنع إجرائها فى القدس.

وأوضح مجدلانى، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قرار الاحتلال، الذى أبلغه للاتحاد الأوروبى بمنع الانتخابات فى القدس، هو قرار عنصرى بامتياز، ومخالف للقوانين، وقرارات الشرعية الدولية كافة، والتى تعتبر مدينة القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضى المحتلة عام 1967.

وطالب المجتمع الدولى والاتحاد الأوروبى وروسيا والصين، برفض الإجراء الإسرائيلى بمنع أبناء شعبنا فى القدس، من ممارسة حقهم الديمقراطى بالمشاركة بالانتخابات، مطالبا بممارسة الضغط على الاحتلال للتراجع عن قراره العنصرى.

وأشار إلى أن القدس ليست شعارا انتخابيا، بل هى جوهر الصراع، وأنه لا تفريط بأى حق من حقوق المقدسيين فى العملية الديمقراطية، وأن الاحتلال عبر قراره العنصرى يسعى لتعطيل العملية الديمقراطية فى دولة فلسطين.

