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وزير الداخلية يدشن حسابه الرسمي في تويتر.. وهذه أوئل التغريدات

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأول تغريدات الأمير عبدالعزيز بن سعود على حسابه: “بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدني تدشين حسابي الشخصي في تويتر”.

وكانت التغريدة الثانية للأمير عن مبادرة ولي العهد قائلا: “مبادرتا الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنهما سمو سيدي ولي العهد تؤكدان الحرص على حماية الطبيعة والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية، وتأتيان امتداداً لمنجزات تحققت لحماية بيئتنا وتنميتها برعاية وتوجيهات سموه يحفظه الله”.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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