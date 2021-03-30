وزير الداخلية يدشن حسابه الرسمي في تويتر.. وهذه أوئل التغريدات

الكويت - هبة التوبجي - دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأول تغريدات الأمير عبدالعزيز بن سعود على حسابه: “بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدني تدشين حسابي الشخصي في تويتر”.

وكانت التغريدة الثانية للأمير عن مبادرة ولي العهد قائلا: “مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنهما سمو سيدي ولي العهد تؤكدان الحرص على حماية الطبيعة والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية، وتأتيان امتداداً لمنجزات تحققت لحماية بيئتنا وتنميتها برعاية وتوجيهات سموه يحفظه الله”.

Tweets by AbdulazizSNA