شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الملكية بالجبيل تطلق خدمة تعديل الرخص التجارية إلكترونياً للمستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل خدمة تعديل بيانات الرخص التجارية إلكترونياً عبر بوابة الخدمات الإلكترونية “شامل”.

وأوضحت الهيئة الملكية أن الخدمة تضم مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين التي تأتي ضمن مبادراتها الهادفة إلى تطوير وتيسير الإجراءات على المستفيدين للإسراع بتقديم الخدمة بكفاءة عالية.

وأكدت الهيئة الملكية بالجبيل أهمية تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتبسيط إجراءاتها من خلال الأتمتة الشاملة والتكامل مع الجهات الأخرى، وتسهيل إجراءات الرخص التجارية، وبناء جسور من الثقة بين الهيئة الملكية والمستثمرين لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضافت أن خدمة تعديل البيانات تشمل تعديل الرخص التجارية للمستثمرين، تقديم طلب تعديل الرخصة التجارية للأنشطة كافة وطباعتها بعد الانتهاء دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الهيئة الملكية وذلك بهدف تسهيل إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية وتحسين تجربة المستفيدين.