شكرا لقرائتكم خبر عن هل مسحة الأنف أكثر دقة من الفم في تحديد الإصابة بـ«كورونا»؟.. «الصحة» تُجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة أن أخذ مسحة من الفم أو الأنف تُحدد إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

جاء ذلك رداً على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر” الذي قال فيه: “هل مسحة الأنف أكثر دقة من مسحة الفم في تحديد الإصابة بفيروس كورونا؟”.

وأوضحت “الصحة” في ردها أنه بناءً على التوصيات الصادرة من مركز السيطرة على الأمراض بجمع واختبار عينة من الجهاز التنفسي العلوي للكشف عن فيروس كورونا المستجد، فإنه بشكل عام تعد أي من الخيارات التالية عينات مقبولة للفحص:

-عينة البلعوم الأنفي والتي يتم جمعها عن طريق إدخال العود الخاص بإجراء المسحة للأنف بشكل موازي للحنك وبعمق محدد.

–عينة البلعوم الفموي والتي يتم جمع العينة عن طريق إدخال العود الخاص بإجراء المسحة عن طريق الفم إلى مناطق البلعوم الخلفي والمناطق اللوزية.