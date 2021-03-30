شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة جديدة لساعة «أبل» تغني عن زيارة الطبيب.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف باحثون في جامعة ستانفورد الأمريكية، بكاليفورنيا، عن أن ساعة أبل الذكية “ووتش” تتمتع بميزة جديدة، تُمكن مرتديها من قياس مدى الهشاشة لدى مرضى القلب والأوعية الدموية بدقة.

وأوضح الباحثون أن هذه الميزة تُغني مرتديها الذهاب إلى الطبيب، حيث وجد الباحثون أنه يمكن تحديد “الهشاشة” باستخدام اختبار المشي لمدة ست دقائق(6MWT).

ويعتبر المقياس معياراً عاماً يستخدم لتقييم الحركة الوظيفية وقدرة المريض على ممارسة الرياضة.

وأوضحت شركة أبل، أن هذه الميزة تمنح بدرجة عالية من الثقة لمحة عن صحة وظائف القلب والجهاز التنفسي والدورة الدموية والعضلية.

وشملت الدراسة التي أجرتها الجامعة وبتمويل من شركة أبل، 110 مريضاً يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية باستخدام “آي فون 7” وساعة أبل“Series 3”وتطبيق“VascTrac”، أجرى المرضى خلالها اختبارات مشي منتظمة في المنزل لمدة ست دقائق، والتي تمت مقارنتها بعد ذلك بمعايير أداء العيادة.

ووجدت الدراسة أن ساعة أبل كانت قادرة على تقييم “الهشاشة” بدقة 90% وخصوصية بنسبة 85% عند الإشراف عليها في بيئة سريرية.

أما عند تقييمها في مكان غير خاضع للإشراف في المنزل، فقد تمكنت الساعة من تقييم “الهشاشة” بنسبة 83% وخصوصية بنسبة 60%، حسب موقع “ماك رومرز” المعني بأخبار أبل.