بعد عام على إغلاقه... إسرائيل تعيد فتح معبر طابا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت قناة "كان" الرسمية، إنه خلال الساعات الأولى لفتح المعبر المؤدي إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، تم السماح بمرور نحو 150 إسرائيليا فقط، من أصل 300 سوف يسمح لهم بالعبور يوميا.

وسيكون بإمكان الإسرائيليين ممن حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، والمتعافين من الوباء المرور إلى سيناء.

والجمعة الماضية، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على فتح معبر طابا الحدودي مع مصر بعد إغلاقه لأكثر من عام بسبب فيروس كورونا.

وقالت القناة (12) الخاصة، إنه سيكون على الإسرائيليين في سيناء إجراء مسحة في سيناء قبل عودتهم، وأخرى على المعبر قبل دخولهم إلى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد أغلقت معبر طابا في مارس/آذار 2020 في إطار قيود فرضتها للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتشهد إسرائيل منذ السبت الماضي، الاحتفال بعيد الفصح اليهودي الذي يمتد لمدة أسبوع، واعتاد آلاف الإسرائيليين خلال فترة ما قبل كورونا قضاءه في سيناء حيث الشمس الدافئة والشواطئ الخلابة.