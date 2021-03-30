إلى اللبنانيين... هذه طريقة الحصول على لقاح "سبوتنيك-V" من الشركات الخاصة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "النشرة" اللبناني، فقد أكدت مصادر في وزارة الصحة اللبنانية أن الوزارة أعطت تصريحا لـ33 شركة أدوية خاصة بالاستيراد.

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وأوضحت المصادر أن الشركة الوحيدة التي نجحت في التعاقد إلى الآن هي​ شركة "فارمالين"، التي استطاعت إبرام عقد مع الشركة المصنّعة للقاح الروسي "سبوتنيك-V" وأحضرته إلى لبنان".

وقالت المصادر إن "اللقاح سيباع إلى ​البلديات​ أو المؤسسات أو الشركات على أن يُعطى للأفراد مجاناً".

من جهته أكد جاك صراف، رئيس مجلس إدارة شركة "فارمالين" ​أن شركته استوردت اللقاح الروسي ووصلت الدفعة الأولى منه إلى لبنان في 25 مارس/ آذار.

وأوضح أن ما وصل في هذه الدفعة هو 50 ألف جرعة، تكفي لـ25 ألف شخص، مشيرا إلى أن شركته تعاقدت على مليون جرعة، التي من المفترض ان تكفي 500 ألف مواطن.

وشدد صراف أن دور شركته يتحدد في الاستيراد، ثم التعاقد مع المؤسسات الكبرى في لبنان، وبيع اللقاح لها، على أن تعطيه هي لموظفيها بالمجان.

وضرب مثلا بأن شركته تعاقدت مع مؤسسات مثل "​طيران الشرق الأوسط​" ومؤسسات عسكرية وقضائية وغيرها، لافتا إلى أن المستشفيات الكبيرة هي التي ستتولى عملية التلقيح، بحيث تضع كل شركة أو مؤسسة مخزونها لدى المستشفى وهي من تتولى تطعيم موظفيها.

وأكدت مصادر وزارة الصحة اللبنانية بأن التطعيم بهذه الجرعات مرهون أيضا بالتسجيل على منصة وزارة الصحة، في إجراء ربما يكون خاصا بقاعدة البيانات التي تعمل عليها الوزارة.

وقالت المصادر إن الآلية ستبدأ من خلال إرسال الشركة التي أبرمت عقدا للحصول على "سبوتنيك V" كافة أسماء الأشخاص الذين سيحصلون على اللقاح إلى وزارة الصحة، ثم يقوم هؤلاء الأفراد بتسجيل أسمائهم على المنصة للحصول عليه أو تقوم الشركة بتسجيلهم، وبعدها تقوم وزارة الصحة بإرسال رسالة نصيّة لهؤلاء الأفراد على هواتفهم، كما يحصل في عملية التلقيح تتضمّن التاريخ والساعة والمركز الذي سيتلقون فيه اللقاح.