وزير الخارجية الصيني: نتطلع إلى أن تلعب عمان دورا فريدا في الشؤون الإقليمية والعالمية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وانغ خلال اجتماعه مع وزير المكتب السلطاني العماني، سلطان بن محمد النعماني "إن الصين تنتهج دائمًا سياسة خارجية مستقلة للسلام، وتدعو إلى المساواة بين الدول الكبيرة والصغيرة، وهو ما يشبه السياسة الخارجية السلمية لسلطنة عمان منذ أمد طويل"، وفق وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأضاف "إن الصين ترغب في تعزيز الصداقة التقليدية، وتعميق التعاون في شتى المجالات، والسعي نحو تنمية أكبر للشراكة الاستراتيجية بين الصين وسلطنة عمان في العصر الجديد".

وتعهد وانغ بدعم الصين القوي لعمان في حماية سيادتها وأمنها واستقرارها، واتباع مسار تنمية يتماشى مع ظروفها الوطنية، ولعب دور فريد وبناء في الشؤون الإقليمية والدولية.

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وأعرب وانغ عن استعداد الصين لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، لا سيما التجارة والاستثمار وشبكات الجيل الخامس وتكنولوجيا المعلومات، في محاولة لمساعدة عمان في استراتيجيتها نحو تحقيق هدف التنويع الاقتصادي.

ومن جانبه، أكد النعماني لوانغ أن بلاده تلتزم دائما بمبدأ الحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وستعزز التواصل والتنسيق مع الصين لمكافحة الإرهاب وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة بشكل مشترك.

وتعهد بأن عمان ستواصل توفير وسائل الراحة لتجديد أسطول الحراسة البحرية الصيني.