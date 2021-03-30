السعودية تحظر استخدام بعض الألقاب داخل المملكة

دبي - محمود عبدالرازق - نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية بيانا لوزارة التجارة السعودية، تعلن فيه حظر استخدام لقب "خادمة" مع العاملات المنزليات.

وعللت الوزارة السعودية قرارها بأنه يأتي حفاظا على كرامة العمالة الوافدة والعمالة المنزلية.

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كما حظرت الوزارة أيضا ألقاب أخرى مثل "البيع والشراء والتنازل" عند التعامل مع العمالة المنزلية.

كما تضمن بيان وزارة التجارة السعودية، حظر استخدام الصور الشخصية أو بطاقات الهوية أو الإقامة أو البيانات الشخصية للعمالة الوافدة أو المنزلية.

وألا يتضمن أي إعلان تحميل العامل أي تكاليف مالية، مقابل نقل الخدمة في أي حال من الأحوال، وضرورة أخد موافقة العامل قبل نقل الخدمة.

كما شددت الوزارة أيضا على ألا يتضمن الإعلان أي إشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية لنقل الخدمات بأي حال من الأحوال.

وكانت السعودية قد أطلقت مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" والتي تعني إلغاء نظام الكفيل المعمول به منذ عقود في المملكة العربية السعودية، ودخل حيز التنفيذ مارس الجاري، بهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل في السعودية، حسب البيان.

وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية، حيث ستسمح لهم بالتنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام، بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية 2019، حسب الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.