استهداف رتل إمدادات لوجستية للقوات الأمريكية جنوبي العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وسائل إعلام، بينها قناة "العربية"، ووكالة "شفق نيوز" العراقية إن التفجير وقع على الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني لم تسمه أن التفجير تم باستخدام عبوة ناسفة استهدفت الرتل وهو عبارة عن دعم لوجستي لقوات التحالف الدولي.

وحتى الآن لم يتضح حجم الأضرار التي خلفها التفجير، فيما لم يصدر عن قوات التحالف أو السلطات العراقية أي تعقيب رسمي.

وبين الحين والآخر، تتعرض الأرتال التابعة للتحالف الدولي في بغداد والمحافظات إلى هجمات بعبوات ناسفة، كما تزايدت خلال الآونة الأخيرة عمليات القصف الصاروخي على السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء والقواعد الأمريكية في البلاد.

وتطالب قوى سياسية وفصائل عراقية مسلحة الولايات المتحدة بالإسراع في سحب جنودها من البلاد، البالغ عددهم 2500 جندي من أصل 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي التي تنتشر في العراق ضمن الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).