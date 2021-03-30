شكرا لقرائتكم خبر عن حرس السواحل الليبى ينقذ 184 مهاجرا قبالة ساحل طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الأمنية وحرس السواحل الليبى من إنقاذ 184 مهاجرا غير شرعى، كانوا على متن قوارب هجرة، قبالة ساحل العاصمة طرابلس، وقال المتحدث باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية فى بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم الثلاثاء، إن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ أنقذوا 105 مهاجرين من جنسيات أفريقية، كانوا على متن زوارق مطاطية، فى طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية وتم نقلهم إلى نقطة إنزال فى ميناء طرابلس البحرى، تمهيدا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.