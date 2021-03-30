الحكومة الكويتية تؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

القاهرة - سامية سيد - أدت الحكومة الكويتية الجديدة الیوم الثلاثاء، الیمین الدستوریة، فى بدایة جلسة مجلس الأمة الكويتى العادیة، وذلك لمباشرة أعمالھا .

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان قد أصدر فى 24 ینایر الماضى، أمرا أمیریا بتعیین الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیسا لمجلس الوزراء، كما أصدر فى الثانى من مارس الجارى مرسوما بتشكیل الحكومة الجدیدة.

وبناء على عرض رئیس مجلس الوزراء قرر تعيين كل من: