شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الكويتية تؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدت الحكومة الكويتية الجديدة الیوم الثلاثاء، الیمین الدستوریة، فى بدایة جلسة مجلس الأمة الكويتى العادیة، وذلك لمباشرة أعمالھا .
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان قد أصدر فى 24 ینایر الماضى، أمرا أمیریا بتعیین الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیسا لمجلس الوزراء، كما أصدر فى الثانى من مارس الجارى مرسوما بتشكیل الحكومة الجدیدة.
وبناء على عرض رئیس مجلس الوزراء قرر تعيين كل من:
1 - حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئیس مجلس الوزراء ووزیرا للدفاع.
2 - عبد الله یوسف عبد الرحمن الرومى نائبا لرئیس مجلس الوزراء ووزیرا للعدل ووزیر دولة لشؤون تعزیز النزاهة.
3 - عیسى أحمد محمد حسن الكندرى وزیرا للأوقاف والشؤون الإسلامیة.
4 - د. محمد عبد اللطیف الفارس وزیرا للنفط ووزیرا للتعلیم العالي.
5 - د. باسل حمود حمد الصباح وزیرا للصحة.
6 - د.أحمد ناصر المحمد الصباح وزیرا للخارجیة ووزیر دولة لشؤون مجلس الوزراء.
7 - د.رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزیرا للأشغال العامة ووزیر دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات.
8 - مبارك سالم مبارك الحریص وزیر دولة لشؤون مجلس الأمة.
9 - ثامر علي صباح السالم الصباح وزیرا للداخلیة.
10 - خلیفة مساعد حمادة وزیرا للمالیة ووزیر دولة للشؤون الاقتصادیة والاستثمار.
11 - عبد الرحمن بداح المطیري وزیرا للإعلام والثقافة ووزیر دولة لشؤون الشباب.
12 - د.علي فهد المضف وزیرا للتربیة.
13 - شایع عبد الرحمن أحمد الشایع وزیر دولة لشؤون البلدیة ووزیر دولة لشؤون الإسكان والتطویر العمراني.
14 - د. عبد الله عیسى السلمان وزیرا للتجارة والصناعة.
15 - د.مشعان محمد مشعان العتیبى وزیرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزیرا للشؤون الاجتماعیة والتنمیة المجتمعیة.