وسيلة رائعة لتقشير الجسم.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت الدكتورة ماريون مورس-كاربي إن ملح البحر يعد وسيلة رائعة لتقشير الجسم.



ويعمل ملح البحر على إزالة القشور الميتة من ناحية ويسهم في تنشيط سريان الدم من ناحية أخرى، ومن ثم تبدو البشرة بمظهر نقي يشع نضارة وحيوية.

وأضافت طبيبة الأمراض الجلدية أن استخدام ملح البحر كمستحضر تقشير للجسم يعد مناسبا للبشرة الدهنية ذات المسام الكبيرة، بينما لا يعد مناسبا للبشرة الجافة والحساسة.

وأشارت الدكتورة ماريون مورس-كاربي إلى أنه لا يجوز استخدام ملح البحر كمستحضر لتقشير بشرة الوجه.