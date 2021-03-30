الصحة الجزائرية تصدر تحذيرا عاجلا من استخدام دواء يزعم أنه يعالج كورونا وتكشف عن مفاجأة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان للمديرية العامة للوقاية وترقية الصحة التابعة للوزارة بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

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وكشفت أن دواء إيفرمكتين (ivermectine) الذي يتم جلبه وتسويقه بشكل غير شرعي ويزعم أنه يعالج كوورنا موجه أصلا للاستعمالات البيطرية وتم توجيهه للاستعمال البشري.

وأضافت أنه من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين فإن وزارة الصحة أصدرت تعليمات إلى كافة مديريات الصحة لتحذيرهم من تداول هذا الدواء.

وقالت إن دواء إيفرمكتين يتم جلبه من دولة جنوب إفريقيا وترويجه في السوق الوطنية.

يشار إلى أن الجزائر كانت قد تسلمت 80 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، ضمن مليون جرعة ستتسلم بقيتها قبل نهاية شهر أبريل/ نيسان المقبل، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.