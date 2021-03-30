أمير الكويت يوجه طلبا إلى مجلس الأمة بشأن آماله لجلسة اليمين الدستورية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أمير الكويت، نواف الأحمد، إنه يأمل أن تشهد جلسة البرلمان اليوم "تعاونا مثمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، حسب صحيفة القبس الكويتية.

وأشار الأمير إلى أنه يأمل في أداء الحكومة القسم الدستورية اليوم، وأن يعطيها مجلس الأمة الفرصة لكي تعمل وتمارس مسؤولياتها.

واعتبر الأمير أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وطالب باحترام الدستور خصوصا المادة الخمسين منه الخاصة بالفصل بين السلطات.

وأوضح نواف الأحمد ضرورة التمسك بالديمقراطية والمحافظة عليها.

وأصدر 6 أعضاء بمجلس الأمة الكويتي بيانا برلمانيا، أعلنوا فيه مقاطعة جلسة القسم للحكومة الجديدة وعدم تمكينها من أدائه.

ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" الكويتية، مشيرة إلى أن بدر زايد الداهوم، عضو مجلس الأمة، أكد مقاطعة الكتلة جلسة قسم الحكومة كاملة وعدم تمكينها من القسم، مضيفا: "ندعو الشعب الكويتي لمراقبة ومحاسبة المقصرين أيا كانوا".

ولفتت الصحيفة إلى أن البيان أوضح أن المسؤولية الملقاة على عاتق النواب في ظل احتقان سياسي تعيشه البلاد يستوجب تحقيق أهم مبدأ دستوري وهو أن السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا، مضيفا: "رئيس الوزراء استمر بتحالفه مع رئيس مجلس الأمة باستخدام أدواتهم المشروعة وغير المشروعة في عرقلة الجهود الحقيقية للإصلاح".