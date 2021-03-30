شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للحصول على فرشاة أسنان نظيفة وغير ناقلة للبكتيريا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة من استخدام فرشاة الأسنان لمدة تزيد عن 3 أشهر، موضحة أنها تعد بيئة خصبة لتجمع البكتيريا التي قد تضر الفم والأسنان في كل مرة تستعمل فيها الفرشاة.

وقدمت الوزارة في “إنفوجراف” نشرته على موقع “تويتر” 5 نصائح للحصول على فرشاة أسنان نظيفة وصحية غير ناقلة للبكتيريا وهي:-

-استخدام العينين لرؤية أي بقايا من معجون الأسنان أو الطعام على الفرشاة، وشطفها قبل الاستخدام.

-تبديل الفرشاة كل ثلاثة أشهر، فبعد فترة من استخدام فرشاة الأسنان تتغير خواص شعيراتها لتصبح أخشن على اللثة.

–عدم مشاركة فرشاة الأسنان مع شخص آخر، أو حتى تخزينها مع فرش أسنان العائلة في كوب واحد.

–عدم تغطية الفرشاة، وهو أمر شائع كثيراً، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن تغطية الفرشاة قد تعزز نمو البكتيريا والعفن على شعيراتها.

–تنظيف الكوب الحامل للفرشاة، وذلك لمنع تكون البكتيريا التي قد تكون موجودة بداخله.