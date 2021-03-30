شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم: سحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والحدود الشمالية)، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف، الحدود الشمالية.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل مترين ونصف شمالاً ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج جنوبًا، متوسط الموج إلى مائج شمالاً ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة ممطرة

‏وتوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة وهي الحالة “14” لموسم عام 1442هـ يسبقها ارتفاع في الحرارة تدريجي ثم انخفاض تدريجي في الحرارة ورياح مثيرة للأتربة، مشيرا إلى أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد تستمر عدة أيام.

‏كما توقع -بمشيئة الله – هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة لمتوسطة قد تصحب بحبات برد على أجزاء من مناطق مكة والمدينة و الباحة وعسير وحائل وشرق الشمالية والجوف وغرب القصيم مع رياحه مغبرة.

درجات الحرارة