شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول جزائرى يحذر من حملات التضليل.. ويراهن على وعى الشباب والإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مؤسسة "سفراء شباب الجزائر" طيار صالح الدين أن "البلاد تعيش حملات تضليل تهدف إلى التشويش على كل مسار تتخذه الحكومة ورافضة لجميع مبادرات المجتمع المدني".

وأضاف: "نعيش معركة وعي بدون معرفة السبب وراء ارتفاع وندرة المواد الأساسية، لماذا دائما يتم استهداف المواد الغذائية الأساسية، هل هي من أجل تهييج الشعب؟".

واعتبر أن "الإعلام والشباب له دور حاسم للتصدي لمثل هذه الممارسات عبر تسليط الضوء عليها بموضوعية".