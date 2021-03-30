شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 4.3 مليون شخص بلقاح كورونا فى المغرب.. وانخفاض كبير فى أعداد المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 4 ملايين و302 ألف و897 شخصًا.

وذكرت الصحة المغربية -في بيان- أن عدد من تلقوا اللقاح في البلاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة بلغ 714 شخصًا، مشيرة إلى أن هناك 3 ملايين و445 ألفا و603 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت يوم 23 فبراير الماضي بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس، للفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة، في إطار توسيع دائرة التلقيح.

وفى السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 301 الأحد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 494756 حالة، وأشارت إلى تسجيل 9 وفيات جديدة، ليصل عدد الذين توفوا بالفيروس إلى 8807 حالات.