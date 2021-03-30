عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إنفينيكس تكشف عن Infinix Note 10 Pro بشاشة عملاقة وبطارية هائلة

الثلاثاء 30 مارس 2021

الخليج 365

كشفت شركة ”إنفينيكس“ الصينية عن هاتفها الجديد Infinix Note 10 Pro، والذي ظهر على قائمة FCC ومنصة ”جيك بنش“، حيث كُشف اليوم عن صور مسربة لعلبة الهاتف ومواصفاته الرئيسية.



ووفقا لموقع ”جيه إس مارينا“، سيتميز الهاتف بشاشة 6.9 بوصة بها ثقب في منتصفها، وذات معدل تحديث 90 هيرتز.

وزودت ”إنفينيكس“ هاتف Infinix Note 10 Pro، بمعالج قوي ميديا تيك Helio G95 ومعالج رسوميّات ARM Mali G76، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ سعتها 8 غيغابايت، فضلا عن سعة تخزين داخلية تبلغ 256 غيغابايت.

وكشفت التسريبات أن هاتف Infinix Note 10 Pro سوف يحتوي على بطارية 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، وسيأتي بنظام تشغيل أندرويد 11.

أما بالنسبة للكاميرا، فيأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسة، بما في ذلك كاميرا رئيسيّة بدقة تبلغ 64 ميغابكسل، وثانية بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرتين ماكرو وزاوية واسعة بدقة 2 ميغابكسل، وذلك بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل وتعمل بالذكاء الاصطناعي.

وحصل الهاتف على 433 نقطة في الاختبارات أحاديّة النواة، و1125 نقطة في الاختبارات متعددة النواة، على منصة ”جيك بنش“ لاختبار الأداء.