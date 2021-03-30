مقتل وإصابة 22 بعد تجدد المواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" في الحديدة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن "جماعة أنصار الله نفذت هجوما واسعا من وادي نخلة شمالي مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة، باتجاه مواقع للقوات المشتركة جنوب شرقي المدينة".



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وأضاف، أن "مواجهات عنيفة دارت لأكثر من ساعة بين الجانبين بمختلف الأسلحة، أسفرت عن مقتل 4 وإصابة 7 آخرين من الطرفين".

وأشار إلى اندلاع مواجهات أخرى بالأسلحة المتوسطة بين الطرفين في قطاع المطار بمدينة الحديدة، إثر محاولة تقدم مقاتلين من "أنصار الله" صوب مواقع عسكرية في خطوط التماس الأمامية.

ووفقا للمصدر، تمكنت القوات المشتركة من صد محاولة "أنصار الله" إثر مواجهات أوقعت قتيلين و5 جرحى من المهاجمين، في حين سقط قتيل وأصيب ثلاثة من العسكريين.

ومنتصف الشهر الجاري، دارت مواجهات وقصف متبادل بين القوات المشتركة وجماعة "أنصار الله" شمال شرقي منطقة المَنظر جنوبي مدينة الحديدة، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجانبين.

من جهة ثانية، اتهمت "أنصار الله"، قوات التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة بتنفيذ 90 خرقا للهدنة الأممية المعلنة في الحديدة في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018م، خلال 24 ساعة.

وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، أن من بين الخروقات، إلقاء طيران تجسسي قذيفتين، و16 خرقا بقصف مدفعي و61 خرقا بأعيرة نارية مختلفة، واستحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين والتحيتا شرق وجنوب الحديدة.

وتوصلت الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" خلال جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر ديسمبر/كانون الأول 2018م، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.

لكن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الطرفين حول تفاصيله، وسط اتهامات متبادلة بالخروقات للهدنة الأممية المعلنة في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر، ومعارك متجددة بين الجانبين من حين لآخر.

