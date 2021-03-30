شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطالب الاتحاد الأوروبى بدعم العملية الانتخابية والضغط على إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، ممثل الاتحاد الاوروبي لدى دولة فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، في مقر الوزارة، وبحثا آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

اطلع المالكي، ممثل الاتحاد الأوربي على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى، والمستجدات السياسية عقب اعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق "بجرائم حرب" في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتهديدات الإسرائيلية للقيادة الفلسطينية وآخرها سحب الجانب الإسرائيلي للبطاقة الخاصة بالأشخاص المهمين من وزير الخارجية والمغتربين بعد عودته من لاهاي، وتعرض الوفد المرافق له للتحقيق.

طالب الوزير المالكي الاتحاد الأوربي بالضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة من المشاركة بالانتخابات، سواء بالترشح أو الاقتراع، داعياً الاتحاد الأوربي إلى توفير كافة أشكال الدعم التي تحتاجها العملية الانتخابية، وإرسال مراقبين دوليين للإشراف على العملية الانتخابية.

وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون في عديد المجالات. حضر اللقاء وكيل الوزارة امل جادو الشكعة، ومدير الاعلام طارق عيدة، وملحق دبلوماسي من إدارة اوروبا محمد أبو شهلا