شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: 21 خدمة متاحة للتفويض الإلكتروني عبر منصة أبشر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن تفويض شخص آخر لمراجعة إدارات الجوازات من خلال منصة أبشر⁩ الإلكترونية، وتنفيذ معاملاتك نيابةً عنك. وقالت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “الآن بإمكانك تفويض غيرك لمراجعة إدارات الجوازات وتنفيذ معاملاتك بالنيابة عنك. وتابعت المديرية العامة للجوازات أن الخدمات المتاحة للتفويض الإلكتروني تشمل 21 خدمة كما هو موضح أدناه:⁩

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