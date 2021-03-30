شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة يكشف متى يمكن عودة الدراسة حضورياً بالمملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، أن قرار تعليق الدراسة في المملكة كان من أهم الأسباب التي منعت عودة الموجة الثانية من كورونا.

وأشار استشاري الأمراض المعدية، خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” المذاع عبر قناة “روتانا خليجية” إلى أن العودة حضوريا للمدارس يمكن أن تكون عند تطعيم نحو 70% من المجتمع، ممن هم في سن 16 عاما فما فوق، إذا ما تجنبنا المعطيات الأخرى خاصة وأنه حتى الآن لا يوجد لقاح مخصص للأطفال.

وأوضح “عسيري” أن الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا شهدتها الكثير من الدول، وطبيعة الجوائح أنها تمر بموجة واثنتين، وكان سبب الموجة الثانية في العديد من الدول هو عودة الحياة الطبيعية، قبل أن تصل المجتمعات إلى مناعة كافية.

وتابع: “كان من أهم الأشياء التي أدت إلى الدور غير الواضح للأطفال في نقل المرض استمرار المدارس في عملها، وعودة الدراسة؛ مما تسبب في ظهور الموجة الثانية”، وأشار إلى أن الأطفال رغم أنهم أقل عُرضة للإصابة فإنهم ينقلون المرض بين الأشخاص عن طريق المخالطة.

وأكد أن قرار المملكة بإغلاق المدارس كان من أهم الأسباب التي منعت عودة الموجة الثانية لكورونا، بالإضافة إلى الإجراءات والاحترازات الأخرى.