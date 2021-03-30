شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جارفة غرب بيشة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهد شرق قرية العبلاء الواقعة غرب محافظة بيشة، مغرب الإثنين، سيولاً جراء الأمطار التي هطلت عليها خلال الساعات الماضية. وأظهر مقطع فيديو، نشره حساب “طقس العالم” بموقع “تويتر” السيول وهي تشق طريقها في بعض أجزاء القرية. يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع أن تتأثر مناطق وسط وشرق المملكة، بنشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار، تفاوت درجات الحرارة، اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري.

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