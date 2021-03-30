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300 ألف جرعة لقاح "سينوفارم" من الصين إلى إثيوبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الإثيوبية، ليا تاديسي، أن بلادها تتوقع تلقي شحنة تضم 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لكورونا، الثلاثاء.

 

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الإثنين، عن تاديسي قولها في رسالة نصية: "إنه تبرع من حكومة (الصين) إلى حكومة (إثيوبيا)".

 

ويشار إلى أن لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس المستجد، يمكن نقله وتخزينه عند درجات تبريد عادية، مما يجعله مرشحا للدول النامية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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