هؤلاء من اختاروا اسم "السعودية" وهكذا رد الملك عبد العزيز على اقتراحهم... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - يكشف البرنامج الوثائقي "رجال عبد العزيز"، الذي يذاع على القناة السعودية، أن اسم المملكة الحالي هو فكرة طرحها العلماء والأهالي من المدن الرئيسة في البلاد ورفعوا المقترح للملك عبدالعزيز بالتسمية الجديدة.

وأشار البرنامج إلى أنه بذلك "تم استبدال اسم مملكتي الحجاز ونجد وملحقاتها إلى الاسم الجديد"، لافتا إلى أن عبد العزيز آل إبراهيم، وهو أحد رجالات الملك عبدالعزيز في المدينة، هو من رفع هذا المقترح إلى الملك بعدما كلفه بذلك الأهالي والمشايخ، فضلاً عن بقية المدن التي رفعت الطلب نفسه.

​وقال خالد بن إبراهيم، حفيد عبد العزيز آل إبراهيم، في الوثائقي، إن "أهالي المدينة وقتها اقترحوا التسمية الجديدة وكان عبد العزيز آل إبراهيم، هو من نقل الطلب إلى الملك عبدالعزيز وبعدها تمت الموافقة على تغيير اسم مملكة الحجاز ونجد إلى اسم المملكة العربية السعودية".

وأوضح أن "أعيان المدينة وتجارها ومشايخها اجتمعوا وأرسلوا برقية إلى الملك عبد العزيز ترجوه تغيير اسم مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية".

وأشار إلى أن "الملك عبد العزيز، قدر ذلك لأهالي المدينة ووافق على تغيير اسم مملكة الحجاز ونجد إلى اسم المملكة العربية السعودية".

ولفت البرنامج إلى أن "عبد العزيز آل إبراهيم كان ينفذ توجيهات الملك عبدالعزيز، فيما يخص الأمن في المدينة المنورة ونشر الطمأنينة، فضلا عن سعيه للتخفيف من عناء زوار المدينة المنورة، في الطرقات الوعرة".

وأكد أن "عبد العزيز آل إبراهيم بدأ بتنفيذ أوامر الملك بشق طريق من المدينة إلى قباء عام 1351 للهجرة، وكان ذلك المشروع هو الأول الذي ينفذ في المدينة المنورة مع بداية العصر السعودي لتتعاقب بعدها المشاريع السعودية العملاقة المشهودة حتى يومنا الحاضر".

وبحسب حساب قناة السعودية على "تويتر" برنامج "رجال عبد العزيز" هو "سلسلة وثائقية ترصد حكايات عميقة وتفاصيل دقيقة عن شخصية الملك المؤسس، الذي استطاع أن يبني دولة ورجالا، بداية من توحيد المملكة ووصولا إلى صناعة اقتصاد غير مجرى التاريخ، ودولة أساسها العدل والإنسان".

​وتحتفل المملكة العربية السعودية، في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، باليوم الوطني للمملكة، ويشهد احتفالات كبيرة على المستويين الشعبي والرسمي في المملكة.

وتخصيص يوم 23 سبتمبر كيوم وطني جاء بقرار من الملك فيصل بن عبدالعزيز عام 1965، وأصدر العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز في 2005 قرارا باعتبار يوم 23 سبتمبر إجازة رسمية للدولة احتفالا باليوم الوطني في البلاد.