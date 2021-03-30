السعودية تثمن قيادة الرئيس السيسي لعملية تعويم السفينة الجانحة من قناة السويس

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن المملكة أعربت عن "تهنئتها البالغة بنجاح جهود، جمهورية مصر العربية الشقيقة في تعويم السفينة".

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وقالت إن المملكة تثمن على وجه الخصوص قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لهذه الجهود في التعامل مع الحادث العرضي.

كما أشادت بالكفاءة العالية للمصريين وتفانيهم من أجل إعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي.

وأعربت المملكة عن دعمها المتواصل لمصر وجهودها الهادفة لضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسة الإمداد العالمية في القناة.

ونجحت الجهود المصرية المتواصلة على مدار 6 أيام في تعويم سفينة "إيفر غيفن" التي جنحت يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي تسبب في توقف حركة الملاحة في القناة.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الاثنين، "استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة".

ونشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشرا لتعويم السفينة البنمية "إيفر غيفن"، التي كانت جانحة منذ أيام، وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة في القناة.