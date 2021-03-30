وزير الخارجية الجزائري في ضيافة الملك الإسباني فيليب السادس

دبي - محمود عبدالرازق - وزير الخارجية صبري بوقدوم يُستقبل من طرف ملك إسبانيا pic.twitter.com/O1z9qPz3er

وحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، يجري بوقادوم، اليوم الاثنين، زيارة عمل إلى مدريد بدعوة من نظيرته الإسبانية، السيدة أرانتشا غونزاليس لايا.

ويضيف البيان: "تندرج هذه الزيارة في إطار المشاورات التقليدية والمنتظمة بين البلدين اللذين وقعا منذ سنة 2002، معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، ويطمحان إلى تعزيز الحوار السياسي والشراكة الاستراتيجية بينهما بشكل أكبر في جميع القضايا وفي جميع الميادين ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ظل الظروف العالمية الراهنة".