"هيئة الاستعلامات" المصرية تنتقد "رويترز" وتطالبها بتصحيح خطأ بشأن "ايفر غيفن"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "اليوم السابع"، طالبت الهيئة "رويترز" "بتصحيح وتراجع واضح عن الخبر غير الصحيح الذى نشرته بعد ظهر يوم الاثنين، وزعمت فيه نقلاً عن مصادر مجهولة أن "السفينة ايفر غيفن قد عادت وانحرفت بفعل الرياح، وأصبحت في عرض القناة مرة أخرى".

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وأضافت الهيئة في بيانها: "جاء هذا الخبر المغلوط فى الوقت الذى كانت فيه الجهود المصرية فى ذروة التتويج بالنجاح فى التعويم الكامل للسفينة".

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن "الهيئة قد تواصلت فورا وطويلا مع مسئولي وكالة "رويترز" بالقاهرة لتدارك هذا الخطأ المهني الفادح".

لافتا إلى أنه "جاء في وقت دقيق، حيث كان العالم يحبس أنفاسه وهو يتابع الجهود المصرية الهائلة لإنهاء الأزمة وإعادة تشغيل القناة، الأمر الذى يجعل لمثل هذا الخير غير الصحيح أضراراً معنوية ومادية على صورة الجهود المصرية، وعلى مصالح العديد من الأطراف الدولية المتأثرة بالأزمة".

وأضاف رئيس الهيئة: "وكالة "رويترز" قامت بعد تدخل هيئة الاستعلامات بنشر تقرير موسع عن عودة الملاحة في القناة، تضمن استعراضاً للجهود المصرية، كما تضمن فقرة تشير إلى أنه "بعد عدة ساعات من تعويم السفينة جزئياً، عادت لفترة وجيزة لتكون بعرض القناة قبيل أن يتم تحريرها بشكل كامل".

وأكد رشوان أن "هذا التقرير غير كاف، مشيراً إلى أن هيئة الاستعلامات قد طالبت وكالة رويترز رسميا بالتراجع عن الخبر المكذوب، كما طالبتها بالالتزام بالقواعد المتعارف عليها عالمياً لمهنة الصحافة، وقواعد العمل الصحفي وما يتطلبه من مصداقية وتدقيق خاصة في مثل هذه الظروف الدقيقة".

وتابع رئيس الهيئة أن "سيحق للاستعلامات في ضوء رد الوكالة اتخاذ كل ما تتيحه لها القوانين المصرية والدولية فيما يخص ضوابط النشر الصحفي وما يمكن أن يترتب عليه من آثار وأضرار".