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بوغدانوف والجبير يبحثان الوضع في سوريا ولبنان وبرنامج إيران النووي

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دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "تم بحث تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان، والوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني"، وفقا لما نقلته وزارة الخارجية الروسية.

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كما شمل البحث "أجندة بناءة وموحّدة في منطقة الخليج، على النحو المنصوص عليه في مبادرة مفهوم ضمان الأمن الجماعي في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم، وهي المبادرة التي كانت روسيا قد قدمتها في وقت سابق".

وأضافت الخارجية الروسية أن "بوغدانوف والجبير، بحثا خلال المحادثة، القضايا ذات الأولوية لمزيد من التطوير التدريجي للعلاقات الروسية متعددة الأوجه مع التركيز على تعميق تنسيق السياسة الخارجية بشأن القضايا الدولية والإقليمية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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