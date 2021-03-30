مصر.. محاولات للسيطرة على حريق هائل في عقار بكفر طهرمس

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "صدى البلد"، فإن الجهات الأمنية المعنية تلقت اليوم الاثنين بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق هائل مساء اليوم داخل مخرن بمنطقة كفر طهرمس.

وتوجه رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق الذي تبين وفق المعلومات الأولية بأنه مخزن بأحد العقارات.

ودفعت السلطات المصرية بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق من أجل إخماده ومنع امتداده.

وكانت محافظة الجيزة، شهدت حريقا مماثلا في مخزن بعمارة سكنية، في منطقة حي الهرم بجوار الطريق الدائري.

وتسبب الحريق الذي استغرق أياما حتى تمت السيطرة عليه في تصاعد الأدخنة بكثافة، مما أعاق حركة السير على الطريق الدائري، قبل أن تقوم السلطات بإزالته.