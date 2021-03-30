ميناء الدقم العماني يمد يد العون للسفن العالقة بسبب أزمة قناة السويس

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تغريدة نشرتها الشركة، اليوم الاثنين، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وذكرت الشركة أن الميناء مستعد لتقديم يد العون من أجل تخفيف الوضع الذي تواجهه شركات الشحن البحري التي لها سفن عالقة في البحر الأحمر إلى الجنوب من قناة السويس.

وقالت: "بوسع تلك السفن استكشاف خيارات تفريغ حاوياتها أو حمولتها في الميناء، لأغراض التخزين المؤقت ومن ثم عن طريق سفن إغاثة متخصصة وبأحجام مختلفة، تقرر تصريف تلك الشحنات المتأخرة للتوصيل النهائي إلى نقاط الوجهة".

​يذكر أن الملاحة البحرية تعطلت في المجرى الملاحي لقناة السويس منذ الثلاثاء الماضي، بسبب جنوح سفينة في القناة، الأمر الذي تسبب في زحام السفن في جنوب وشمال القناة. وقبل ساعات تمكنت الشركة من تعويم السفينة وتحريكها، وأعلنت أن عبور السفن للقناة سوف يبدأ اليوم.